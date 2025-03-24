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Afyonkarahisar'da Çanakkale Deniz Zaferi Satranç Turnuvası Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Çanakkale Deniz Zaferi Satranç Turnuvası Tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç turnuvası, çeşitli yaş kategorilerinde sporcuların katılımıyla süslenerek başarıyla tamamlandı. Ödüller kazanan sporculara verildi.

Afyonkarahisar'da Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakalarda 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategorileri olmak üzere birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu konuyla ilgili açıklamasında "Satranç, sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji ve disiplin gerektiren bir zihin sporudur. Bu turnuva, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için büyük bir adım. Çanakkale'deki satranç camiasının büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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