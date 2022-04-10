Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılına özel motokross yarışı yapıldı

Afyonkarahisar'daki Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Motokros Şampiyonası müsabakaları ilk ayağı başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Büyük Taarruzun 100. Yılında yapılan yarışların kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda dünyanın her pistinde bir motosiklet sporcusu Türkiye'yi temsil edecek" dedi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü sebebiyle motokross yarışı düzenlendi. MX1, MX2, MX2 junior 85 cc, 65 cc, 55 cc, Veteran ve Senior kategorilerinde yapılan yarışlara kayıt yaptıran 125 kişiden 107 sporcu katıldı. 2022 yılının ilk motokros şampiyonasını Afyonkarahisar'da yapaktan mutlu olduklarını kaydeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Şampiyonası'na 107 sporcunun katıldığını ve bu sporcuların 98'inin start aldığını söyledi. Asbaşkan Akülke, önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Motokross Şampiyonasının açılış yarışları Afyonkarahisar'da yapılıyor. Bu bizim için çok önemli bir organizasyon. Çünkü Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. Yılına özel ilk organizasyonlarımızdan. Yarışmacılarımızın büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşuyor. Motosiklet sporu Türkiye'de bir devrime doğru gidiyor. Çünkü inanılmaz bir ordu geliyor. Önümüzdeki yıllarda dünyanın her pistinde bir motosiklet sporcusu Türkiye'yi temsil edecek." - AFYONKARAHİSAR