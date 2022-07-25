Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

AA - Arif Yavuz - Spor
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı.

Zafer Meydanı'nda 5 kategoride iki gün süren turnuvaya, 6 ilden 50 takım katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sportif faaliyetleri desteklediklerini belirtti. Kentte yaz aylarının etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Çetinaktı, "Afyonkarahisar'da farklı etkinlikleri yine gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı da Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.

AA / Arif Yavuz - Spor

basketbol Karahisar gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title