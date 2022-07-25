Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı. Zafer Meydanı'nda 5 kategoride iki gün süren turnuvaya, 6 ilden 50 takım katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sportif faaliyetleri desteklediklerini belirtti. Kentte yaz aylarının etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Çetinaktı, "Afyonkarahisar'da farklı etkinlikleri yine gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı da Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. Turnuvada dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi. AA / Arif Yavuz - Spor basketbol Karahisar gençlik Spor Haberler

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