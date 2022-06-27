Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi - Haberler

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Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyet programında yer alan, Badminton Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyet programında yer alan, Badminton Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi. Başarılı olan takımlar madalyalarını alarak yarı finale yükseldi.

Afyonkarahisar bir müsabakaya daha ev sahipliği yaptı. ANALİG faaliyet programında bulunan Badminton Çeyrek Final maçları birbirinden heyecanlı ve nefes kesen maçlarıyla sona erdi. Müsabakalar sonucunda; Erkeklerde A Grubunda Bursa ve İstanbul Anadolu, B Grubunda Kütahya ve Manisa, C Grubunda ise İstanbul Avrupa ve İzmir takımları bir üst tura çıktı. Kızlarda ise A Grubunda İzmir ve Eskişehir, B Grubunda Bursa ve İstanbul Avrupa, C Grubunda ise İstanbul Anadolu ve Manisa takımları bir üst tura çıkarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Badminton Federasyonu MHK Başkanı Mustafa Yaşar ve turnuva başhakemi Serdal Turunç tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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