Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi'nde 17 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi'nde 17 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, İzmir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinden gelen takımlar, turnuvada kıyasıya mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi takımı birinci olurken, Muğla Menteşe takımı ikinci sırayı aldı. Kızlar kategorisinde ise Efeler Manisa takımı birinci, Afyon Gençlik takımı ise ikinci oldu. Şampiyon takımlar, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, turnuvanın büyük bir coşkuyla geçtiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Afyon Spor Ege Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title