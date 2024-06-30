Afyonkarahisar'da 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi'nde 17 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, İzmir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinden gelen takımlar, turnuvada kıyasıya mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi takımı birinci olurken, Muğla Menteşe takımı ikinci sırayı aldı. Kızlar kategorisinde ise Efeler Manisa takımı birinci, Afyon Gençlik takımı ise ikinci oldu. Şampiyon takımlar, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, turnuvanın büyük bir coşkuyla geçtiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR