Afyonkarahisar'da 3x3 sokak basketbolu gençlik kupası tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 3x3 sokak basketbolu gençlik kupası tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 3x3 sokak basketbolu gençlik kupası tamamlandı

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Gençlik Kupası müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Gençlik Kupası müsabakaları tamamlandı.Başarı gösteren takımlar ödüllerini aldı.

Kızlarda Gazi Women One, erkeklerde ise Biraz Hırs Team 10-14 Haziran'da Aydın'da yapılacak olan bölge finali grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. Yoğun katılımın sağlandığı 3x3 sokak basketbolu müsabakalarında 10'dan fazla takım kıyasıya mücadele etti. Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen müsabakalarda; Kızlarda Gazi Women One, erkeklerde ise Biraz Hırs Team 10-14 Haziran'da Aydın'da düzenlenecek olan bölge finali grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve Basketbol İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Sarlık tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar gençlik Aydın Gazi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title