Afyonkarahisar'da 245 öğrenci yetenek taramasından geçti

Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde, 245 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de katılarak öğrencileri yakından takip etti.

Programda, öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen veriler ışığında, hangi spor dalında yetenekli oldukları belirlenen öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek. - AFYONKARAHİSAR