Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Voleybol Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Voleybol Turnuvası, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvaya katılan sekiz takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Turnuva boyunca, sekiz takım, gruplar halinde birbirleriyle karşılaşacak. Grup maçları sonunda en iyi performans sergileyen dört takım yarı finale yükselecek. 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan final maçı ile turnuva sona erecek ve şampiyon takım belli olacak. Turnuva maçları, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonu'nda oynanacak. - AFYONKARAHİSAR