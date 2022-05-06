Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak - Haberler

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Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

Spor şehri Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UNİLİG finalleri 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Spor şehri Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UNİLİG finalleri 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılım sağlayacak.

Afyonkarahisar, zaferin 100. yılında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. UNİLİG çerçevesinde 10 branşta 5 bin sporcunun yarışacağı final müsabakaları 8-17 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Müsabakalar Afyonkarahisar Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve bazı kamu kurumlarının iş birliğinde yapılacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Mayıs, Spor, Haberler

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