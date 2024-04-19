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Afyonkarahisar Çayırbağ Gazi Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

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Afyonkarahisar Çayırbağ Gazi Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, Burdur'da yapılan bölge müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Afyonkarahisar Çayırbağ Gazi Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, 15-18 Nisan tarihlerinde Burdur'da yapılan bölge müsabakalarında fırtına gibi eserek kendi grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Muğla ve İzmir'den rakiplerini geride bırakan takım, bu muhteşem başarıyla 22-26 Mayıs tarihlerinde Bursa veya Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Takım, hedefini Türkiye Şampiyonası'na katılmak olarak belirledi ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Antrenör ve öğrencilerin özverili çalışmaları ve azimleri, bu başarıda kilit rol oynadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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