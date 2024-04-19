Afyonkarahisar Çayırbağ Gazi Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Afyonkarahisar Çayırbağ Gazi Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, 15-18 Nisan tarihlerinde Burdur'da yapılan bölge müsabakalarında fırtına gibi eserek kendi grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Muğla ve İzmir'den rakiplerini geride bırakan takım, bu muhteşem başarıyla 22-26 Mayıs tarihlerinde Bursa veya Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Yarı Finallerine yükseldi.

Takım, hedefini Türkiye Şampiyonası'na katılmak olarak belirledi ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Antrenör ve öğrencilerin özverili çalışmaları ve azimleri, bu başarıda kilit rol oynadı. - AFYONKARAHİSAR