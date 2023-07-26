Afyonkarahisar Başmakçı'da Gençlere Ücretsiz Spor Eğitimleri Veriliyor

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında ve Halk Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 5-18 yaş aralığındaki gençlere futbol, voleybol, futsal, tenis, badminton ve atletizm eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında ve Halk Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 5-18 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz olarak; futbol, voleybol, futsal, tenis, badminton ve atletizm eğitimleri veriliyor.

Gençlere yönelik Başmakçı'da düzenlenen Spor Okulları projesi, futbol, voleybol, futsal, tenis, badminton ve atletizm gibi çeşitli spor dallarında spor eğitimi imkanı sunuyor. Başmakçı'da sürdürülen GSB Spor Okulları eğitimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Spor eğitimleri, uzman antrenörler tarafından yapılıyor, böylece gençlerin teknik ve taktiksel gelişimleri sağlanıyor. Ayrıca, spor okulları, sporcu gençlerimiz arasındaki sosyal ilişkileri de güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Başmakçı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır: "Spor Okulları projesinin temel amacı, gençlerin boş zamanlarını daha aktif ve üretken bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olmaktır. Gençler, ilgisi olan spor branşlarına başvuru yapıp, uzman eğitmenlerimiz tarafından yetiştiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR