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Afyonkarahisar, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Afyonkarahisar, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
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Afyonkarahisar, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. Müsabakalara 19 ilden toplam 479 sporcu katılmakta ve etkinlik 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Afyonkarahisar, yüzme branşında genç yeteneklerin gelişimini hedefleyen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. Müsabakalara 19 farklı ilden gelen toplam 479 sporcu katılım sağlıyor. Üç gün boyunca devam edecek etkinliğe 1856 müsabaka kaydı yapıldı.

Açılış seremonisinin ardından konuşma yapan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvaya olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, yüzme sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelinde yürütülen projelerin önemine değinerek, Afyonkarahisar'ın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

3 gün boyunca sürecek olan müsabakalar 18 Kasım tarihinde sona erecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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