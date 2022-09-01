Afyon spor haberleri... Atakan Üner, Afyonspor'da Spor Haberleri Edinilen Afyon haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş'ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner'i kiralık olarak renklerine bağladı. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş'ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner'i kiralık olarak renklerine bağladı. İmza töreni Afyonspor Kulüp binasında gerçekleştirildi. Mor beyazlı ekip, Beşiktaş'tan 23 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Atakan Üner ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmzayı atan Üner'in önümüzdeki günlerde takımla çalışmaya başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Afyon spor haberleri... Atakan Üner, Afyonspor'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.