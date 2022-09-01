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Afyon spor haberleri... Atakan Üner, Afyonspor'da

Spor Haberleri

Afyon spor haberleri... Atakan Üner, Afyonspor'da

Edinilen Afyon haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş'ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner'i kiralık olarak renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Beşiktaş'ta top koşturan forvet oyuncusu Atakan Üner'i kiralık olarak renklerine bağladı.

İmza töreni Afyonspor Kulüp binasında gerçekleştirildi. Mor beyazlı ekip, Beşiktaş'tan 23 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Atakan Üner ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmzayı atan Üner'in önümüzdeki günlerde takımla çalışmaya başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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