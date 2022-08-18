Afyon spor haberleri | Afyonspor yöneticileri idmanı izledi Spor Haberleri Afyon spor haberine göre Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift antrenmanla tamamlayan Afyonspor'da kulüp yönetimi antrenmanı izledi. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift antrenmanla tamamlayan Afyonspor'da kulüp yönetimi antrenmanı izledi. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Günlük olarak çift antrenman yapan mor beyazlı ekibin Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenmanını kulüp yöneticileri de izledi. Çalışmalar Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapılırken, futbolcuların idmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Afyon spor haberleri | Afyonspor yöneticileri idmanı izledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.