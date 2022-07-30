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Afyon spor haberi... Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı

Afyon spor haberi... Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı

Afyon spor haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip ligin başlamasına yaklaşık 1 ay kala hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Afyonspor'da takıma yeni katılan oyunculardan antrenmanlara katılmaya başladı. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenamdan düz koşu ve çift kale maçta yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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