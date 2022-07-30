Afyon spor haberi... Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı Afyon spor haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü. Mor beyazlı ekip ligin başlamasına yaklaşık 1 ay kala hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Afyonspor'da takıma yeni katılan oyunculardan antrenmanlara katılmaya başladı. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenamdan düz koşu ve çift kale maçta yapıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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