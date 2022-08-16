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Afyon spor: Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek

Afyon spor: Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek

Spor Haberleri

Afyon yerel spor haberine göre Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.

Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da 100. yıl etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenecek etkinlikler ile bu yıl Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü festivaline onlarca yamaç paraşütü pilotu ile seyirciler katılım sağlayacak. Festival 27-28 Ağustos tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar gençlik Spor Haberler

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