Afyon gündem haberleri... SPOR Koray Palaz Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması

Koray Palaz Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması

İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Afjet Afyonspor'da teknik direktör Koray Palaz, Burada dinamik bir ekip oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. İkinci etap kamp çalışmaları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden Afjet Afyonspor'da teknik direktör Koray Palaz, açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarının planladıkları gibi devam ettiğini ifade eden Koray Palaz, 19 gün süren ilk etap kampımızı Afyon'da yaptık. Daha sonra 3 günlük aranın ardından buraya geldik. Serkan Çeri burada muhteşem tesisler yapmış. Çok güzel ağırlandık. Sahalar bakımlı ve güzel, saha çok güzel. Burası bin 800 rakımda. Bir tık üstü sıkıntılı olurdu. İdeal bir tesis kurulmuş. Hazırlık aşamasında burada üçüncü günümüz. Her şey planladığımız gibi gidiyor diye konuştu.

Afjet Afyonspor'u son 3 yıldır ulaşamadığı hedeflere götürmek için çalıştıklarını söyleyen Palaz, Kamp dönemi iyi geçiyor. Bir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş takımımızın oyun mentali ve kültürü de oturmaya başlıyor. Yolun yüzde 70'ini tamamladık, yüzde 30'u kaldı. Afjet Afyonspor 3 senedir Play-Off hattından uzak kalan bir takım. Artık Play-Off mücadelesi vermeli. Camia, güzel bir camia. Güzel bir stadyumumuz var. Taraftarın gücünü arkanda görebileceğin bir camia. Burada dinamik bir ekip oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz Afjet Afyonspor'un son 3 senedir ulaşamadığı hedeflere ulaşması ifadelerini kullandı.