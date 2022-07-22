Afyon haberleri... Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile sonlandırdı Afyon habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampını gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yaptığı havuz sefası ile sonlandırdı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampını gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yaptığı havuz sefası ile sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta termal tesisleri ile ünlü Afyonkarahisar'da kampa giren Göztepe kamp çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Göztepeli oyuncu ve teknik heyet kampın yorgunluğunu ise girdikleri havuzda attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı havuz sefasının ardından Göztepe kafilesi kentten ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Spor Haberler

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