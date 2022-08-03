Afyon haberleri... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberleri... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

Afyon haberleri... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

Afyon spor haberine göre Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

 - Güncelleme:

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Mor beyazlı ekip Afyon'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını geçtiğimiz 31 Temmuz da tamamladı. Afyonspor'un üç günlük iznin ardından yarın Afyon'da toplanarak çalışmalarına devam edecek ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gidecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Afyon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title