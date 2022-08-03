Afyon haberleri... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor Afyon spor haberine göre Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Mor beyazlı ekip Afyon'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını geçtiğimiz 31 Temmuz da tamamladı. Afyonspor'un üç günlük iznin ardından yarın Afyon'da toplanarak çalışmalarına devam edecek ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gidecek. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Afyon Spor Haberler

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