Afyon haberleri! Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı - Haberler

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Afyon haberleri! Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı

Afyon haberleri! Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı

Afyon haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için yarın Kayseri'de kampa girecek olan Afyonspor kentte son antrenmanını yaptı.

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Yeni sezon hazırlıkları için yarın Kayseri'de kampa girecek olan Afyonspor kentte son antrenmanını yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip hazırlıkları çerçevesinde yarın kamp için Kayseri'ye gidecek. Afyonspor kamp öncesi kentte Kocatepe Spor Kompleksinde son antrenmanını yaptı. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlenirken, idman Teknik Direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

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