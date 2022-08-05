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Afyon haberleri! Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı

Afyon haberleri! Afyonspor ikinci etap çalışmalarına başladı

Afyon haberleri: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 3 günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 3 günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı.

Mor beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. 3 gün izin yapan jetlerin antrenmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Afyonspor'ın hafta sonu ikinci etap çalışmaları çerçevesinde Kayseri'ye gideceği ve orada kampa gireceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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