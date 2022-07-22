Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki turnuvaya 61 ilden 939 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl önce yapmayı planladıkları organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya sporcu ve teknik ekiplerle birlikte 1500 kişinin katılım gösterdiğini dile getiren Huysuz, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona, iki yıldır yapamadığımız için bizim adımıza çok önemli. Çünkü bu çocuklar, yıldızlar ve ümitler kategorisinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler. Buradaki müsabakalar neticesinde de sporcularımız gelecek ve milli takım adına seçilmiş olacak. İnşallah daha sonraki etaplarda da milli takım kamplarına da alacağız."

Şampiyona, 24 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.