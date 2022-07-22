Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

AA - Arif Yavuz - Spor
 - Güncelleme:
Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Afyon habere göre Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki turnuvaya 61 ilden 939 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl önce yapmayı planladıkları organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya sporcu ve teknik ekiplerle birlikte 1500 kişinin katılım gösterdiğini dile getiren Huysuz, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona, iki yıldır yapamadığımız için bizim adımıza çok önemli. Çünkü bu çocuklar, yıldızlar ve ümitler kategorisinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler. Buradaki müsabakalar neticesinde de sporcularımız gelecek ve milli takım adına seçilmiş olacak. İnşallah daha sonraki etaplarda da milli takım kamplarına da alacağız."

Şampiyona, 24 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.

AA / Arif Yavuz - Spor

Karahisar Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title