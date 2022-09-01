Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi! Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek

Spor Haberleri

Afyon haberi! Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek

Afyon haber... Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor, kamp yeri için Afyon'u tercih etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor, kamp yeri için Afyon'u tercih etti. 3-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak kamp için sarı lacivertli takım yarın Kayseri'den ayrılacak.

Afyonkarahisar'da yapılacak olan 8 günlük kamp çalışmaları boyunca hazırlık maçları da oynayacak olan Kayseri ekibi, böylece eksiklerini görme imkanı bulacak. Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, Afyon'da yapılacak olan kamp çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarın sabah yola çıkacak olan Talasgücü Belediyespor, kampta yapacağı hazırlık maçları sonrasında belirlenecek olan eksiklere göre transferi yeniden gündeme getirecek. Teknik direktör Halil Aslan, "Sorunsuz bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Bizim için önemli bir süreç. Yeni sezona hazır şekilde girmek son derece önemli" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Eylül Afyon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title