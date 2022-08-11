Afyon haberi: Afyonspor güne kros koşusu ile başladı
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Afyon yerel spor haberine göre Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.
Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de girdiği kampta sürdürüyor. Mor beyazlı ekip sabah antrenmanında Erciyes Dağı eteklerinde kros koşusu yaptı. Afyonspor'un hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenman ile devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Spor