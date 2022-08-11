Haber : Afyon haberi: Afyonspor güne kros koşusu ile başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi: Afyonspor güne kros koşusu ile başladı

 - Güncelleme:
Afyon haberi: Afyonspor güne kros koşusu ile başladı

Afyon yerel spor haberine göre Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.

Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de girdiği kampta sürdürüyor. Mor beyazlı ekip sabah antrenmanında Erciyes Dağı eteklerinde kros koşusu yaptı. Afyonspor'un hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenman ile devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title