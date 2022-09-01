Afyon haber... Çorluspor 1947, yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor

Edinilen Afyon haberine göre 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele edecek olan Çorluspor 1947, yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdürüyor.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele edecek olan Çorluspor 1947, yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdürüyor.

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve yeniden bir dönem fırtına gibi estiği profesyonel liglere geri dönmek üzerine çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar hazırlıklarını Teknik Direktör Ufuk Uysal nezaretinde Afyonkarahisar kampında sürdürüyor. Kampta yeni sezona hazırlanan Çorluspor 1947 kendisi gibi BAL'da mücadele edecek olan İzmir ekibi Aliağa FK ile yaptığı hazırlık maçını Sefa ve Enes'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek lige hazırım mesajı verdi.

Çorluspor 1947, 2022-2023 sezonunda Tekirdağ temsilcileri Tekirdağspor, Çerkezköy 1911 Doğanspor, Bilecik ekibi Bilecik 1969, Sakarya temsilcileri Hendek Dereköyspor, Hendekspor ve Kazımpaşa Birlikspor, Serdivanspor, Arifiye Kalaycıspor, İstanbul'dan ise Küçükçekmece Sinopspor, Modafen Futbol Kulübü, Bahçelievlerspor, Vefaspor, Bayburt 1918 Futbol Kulübü ile BAL 11. Grup'ta mücadele edecek. - TEKİRDAĞ