Afyon haber: Afyonsporlu futbolculara beslenme eğitimi verildi Edinilen Afyon gelişmesine göre Afyonsporlu futbolculara uzman diyetisyen tarafından beslenme konulu eğitim verildi. Afyonsporlu futbolculara uzman diyetisyen tarafından beslenme konulu eğitim verildi. Uzman Diyetisyen Betül Akçakaya tarafından oyunculara beslenme konulu eğitim semineri verildi. Kulüp binasında verilen eğitim seminerinde, Akçakaya oyunculara günlük yaşantılarında, maç öncesi ve maç sonrası beslenmelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Diyetisyen Spor Haberler

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