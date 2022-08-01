Afyon haber... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı Afyon spor haberi: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Mor beyazlı ekip Afyon'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Afyonspor'un üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Perşembe günü Afyon'da toplanarak çalışmalarına devam edeceği ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gideceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Afyon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Afyon haber... Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.