Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haber: Afyonspor çalışmalarına kaldığı yerden devam etti

Afyon haber: Afyonspor çalışmalarına kaldığı yerden devam etti

Spor Haberleri

Afyon haberleri: Afyonspor, Kayseri kampının ardından hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başladı.

Afyonspor, Kayseri kampının ardından hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de kampa giren ve geçtiğimiz hafta sonu kampı tamamlayan jetler iki gün izin yaptı. İznin ardından tekrar toplanan takım hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title