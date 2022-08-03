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Afyon haber | Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda

Afyon haber | Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda

Afyon haber: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo il seçmesinde dereceye giren sporcular Sinop'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

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Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo il seçmesinde dereceye giren sporcular Sinop'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Düzenlenen taekwondo müsabakalarında; ümit bayanlar kategorisinde 46 kg'da Melike Ersoy, 49 kg'da Emine Ceren Durmuş, 53 kg'da Sıla Gürel, 57 kg'da Narin Nisa Kaya, 73 kg'da Sultan Cengiz birinci oldu. Yıldız erkekler kategorisinde; 54 kg'da Murat Yonga, 58 kg'da Muhammet Tuna, 63 kg'da Mete Saraç, 68 kg'da Mücahit Mehmet Arı, 80 kg'da Harun Hasbi Mescioğlu,87 kg'da ise Muhammet Kılınç birinci oldu.

Taekwondo il seçmelerine ilişkin olarak konuşan Afyonkarahisar Taekwondo İl Temsilcisi İsmail Bulduk, "Ümitler il birinciliği yapıyoruz. Altı kulüpten 10 kadın 10 erkek sporcu katıldı. Müsabakalarda birinci ve ikinci olanlar Sinop'ta yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'na katılacaklardır. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonucunda birinci ve ikinci olan sporcular; Sinop'ta düzenlenecek olan Ümit Milliler Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar Türkiye Sinop Spor Haberler

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