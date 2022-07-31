Afyon haber... Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz'ın ilk hedefi; play-off

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Afjet Afyonspor'da hedef play off'lara kalmak.

Teknik direktörlüğe getirilen Koray Palaz yönetiminde sezon öncesi 18 gün süren ilk kamp çalışmasını kendi tesislerinde tamamlayan mor beyazlı ekip 2. etap çalışmalarına 4 Ağustos'ta kendi tesislerinde devam edecek ve 7 Ağustos'ta Kayseri'ye gidecek. Teknik direktör Koray Palaz, DHA'ya yaptığı açıklamada genç ve dinamik bir takım kurduklarını ve öncelikli hedeflerinin Play off'lara kalmak olduğunu söyledi.

Hem kendi ekibim hem de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacak ve terinin son damlasına kadar savaşacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bunu sağlamak için yönetimin de çizmiş olduğu doğru yol haritasıyla doğru hedeflere gitmek istiyoruz. Her maçı ayrı ayrı konuşalım."