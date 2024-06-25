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Afyon Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda başarılı

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Afyon Gençlik ve Spor Kulübü, Minik Erkekler ve Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Göztepe Spor Kulübü'nü ve Ankara Polatlı Spor Kulübü'nü yenerek Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Minik Erkekler ve Minik Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Afyon Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı, Göztepe Spor Kulübü'nü yenerek, kız hentbol takımı ise Ankara Polatlı spor Kulübünü yenerek Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı.

Afyon Gençlik ve Spor Kulübü, turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Göztepe Spor Kulübü ve Ankara Polatlı Spor Kulübü karşısında oynanan kritik maçta, takım hem teknik becerisi hem de takım ruhuyla üstün geldi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu önemli başarıyı kutlamak için sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Afyon Gençlik ve Spor Kulübü olarak Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girmek, ilimiz için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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