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Afyon'da 1. Bilardo Turnuvası Başladı

Afyon'da 1. Bilardo Turnuvası Başladı
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen 1. 'Afyon Basın Cemiyeti 3 Bant Bilardo Turnuvası', Mavi Dünya Bilardo Salonu'nda başladı ve 58 sporcu katılıyor. Turnuva dört gün sürecek ve kazananlara ödülleri 10 Ocak akşamında takdim edilecek.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Afyon Basın Cemiyeti (ABC) tarafından düzenlenen 1. 'Afyon Basın Cemiyeti 3 Bant Bilardo Turnuvası' başladı.

Mavi Dünya Bilardo Salonu'nda düzenlenen turnuvaya kent merkezi, Sandıklı ve Şuhut'tan 58 sporcu katılıyor.

Dört gün sürecek turnuva 8 Ocak Çarşamba günü kazanan sporculara kupa takdim töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren sporculara ile Afyon Basın Cemiyet tarafından çeşitli para ödülleri verilecek. Kazanan sporculara ödülleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününün akşamında Sayın Vakfı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek akşam yemeğinde takdim edilecek.

Afyon Basın Cemiyeti 3 Bant Bilardo Turnuvası'nın başlaması dolayısıyla Mavi Dünya Bilardo Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan ABC Başkanı Selcen Dilek Çöygün, yaptığı konuşmada, "Bu turnuvayla hem basın mensubu arkadaşlarımızı hem bilardo sporcularını hem de bilardoseverleri bir araya toplamak istedik. Ödüllü olan bu yarışmamız 4 gün sürecek. Bu dört günün sonunda çarşamba günü final gerçekleştirilecek ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğimizde de bizler yarışmamızda dereceye giren arkadaşlarımıza da ödüllerini vereceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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