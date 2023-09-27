Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi. CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi. Fas ayrıca 2030 Dünya Kupası'na da aday olmuştu.

Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 ve 2027 ev sahipleri belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.

2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.

1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.