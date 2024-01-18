Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi, Gine Bissau'yu 4-2 mağlup etti

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi, Gine Bissau'yu 4-2 mağlup etti.

Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nın A Grubu'nda Ekvator Ginesi ie Gine Bissau karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ekvator Ginesi 4-2 kazandı. Bu mücadelenin ardından Ekvator Ginesi 4 puana yükselirken; Gine Bissau henüz puanla tanışamadı. Ekvator Ginesi'ne galibiyeti getiren golleri 21, 51 ve 61'inci dakikada Emilio Nsue ile 46'ncı dakikada Josete Miranda kaydetti. Gine Bissau'nun gollerini ise 37'nci Esteban Obiang (K.K) ve 90+3'üncü dakikada Jose Correira attı.

Öte yandan bu karşılaşmada Gaziantep FK forması giyen Gine Bissaulu futbolcu Janio Bikel, 90 dakika sahada kaldı. Kayserispor'da oynayan Carlos Mane ise Gine Bissau'da 86'ncı dakikada oyuna dahil oldu.