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Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Afrika Uluslar Kupası 2024 yılına ertelendi

Afrika Uluslar Kupası, turnuvanın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde kötü hava koşullarının beklenmesi gerekçesiyle 2023 yerine 2024 yılında düzenlenecek.

Afrika Uluslar Kupası, turnuvanın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde kötü hava koşullarının beklenmesi gerekçesiyle 2023 yerine 2024 yılında düzenlenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İcra Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, Başkan Patrice Motsepe tarafından düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklendiğini kaydeden Motsepe, "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Afrika Uluslar Kupası, önceki turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun'un ardından ikinci kez ocak-şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Fildişi Sahili Futbol Afrika Spor Haberler

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