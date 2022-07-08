AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Spor
 - Güncelleme:
AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon futbola ara veren Şahan, AFJET Afyonspor'un teklifi ile futbola dönme kararı aldı. AFJET Afyonspor'dan Olcay Şahan transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Olcay Şahan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının alt yapısında yetişti. Olcay Şahan profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansının ardından Türkiye serüvenine başladı. Beşiktaş, Trabzonspor ve milli takımda forma giyen Şahan, gelecek sezon AFJET Afyonspor formasını giyecek.


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Olcay Şahan Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title