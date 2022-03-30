Afjet Afyonspor: 1-0

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Osman Baruk (xx), Mustafa Yüksel (xx)

SARI KARTLAR: Yiğit Utku, Okan, Hakan ( Turgutluspor ), Alper (Afjet Afyonspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Play-Off yarışındaki Afjet Afyonspor'u tek golle mağlup ederek nefes aldı: 1-0. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 89'uncu dakikada Mustafa Emirhan attı. Bu skorla puanını 31 yapan Turgutluspor, düşme hattından çıkamasa da kurtuluş ateşini yaktı.