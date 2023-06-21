Afganistan uyruklu şahıs 420 uyuşturucu hapla yakalandı

Bolu'da jandarmanın durdurduğu otomobilde 420 uyuşturucu hapla yakalanan Afganistan uyruklu Omid Babaiy, tutuklu yargılandığı davadaki savunmasında uyuşturucu olduğunu bilmediğini söyledi. Babaiy'e 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL idari para cezası verildi.

BOLU'da, geçen yıl, jandarmanın durdurduğu otomobilde 420 uyuşturucu hapla yakalanan Afganistan uyruklu Omid Babaiy (32), tutuklu yargılandığı davadaki savunmasında, "Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bu haplar, asıl yaşadığım İran'da reçeteyle satılan haplar" dedi. Babaiy'e, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl eylül ayında, Anadolu Otoyolu'nda yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine, içinde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 4 Afgan'ın üzeri ve eşyaları jandarma ekipleri tarafından, narkotik köpekleriyle arandı. Omid Babaiy'in eşyalarının arasında 420 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Babaiy, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla tutuklandı. Araçtaki diğer 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.