Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Futbol Turnuvası Düzenledi

- Türkiye'de yaşayan göçmenler futbol turnuvasında bir araya geldi

TRABZON - Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla futbol turnuvası düzenledi.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "İnsanlık İçin Bir Adım Daha" projesi kapsamında 2-3 Eylül 2023 tarihinde Trabzon'da "Barış ve Dostluk Turnuvası" adı altında futbol turnuvası düzenlenecek. Akyazı Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol turnuvasında Sinop, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Erzincan ve Trabzon'dan gelen sporcular yer alırken, turnuvanın açılışına Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu, Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Muhammed Gül, göçmenler ve sporcular katıldı.

2 gün sürecek turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hakemler görevlendirilirken, turnuvada 16 takım mücadele edecek.

Turnuvanın açılış töreninde konuşma yapan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Muhammed Gül, farklı illerden gelen sporcular ile futbol turnuvası düzenlediklerini dile getirerek, "Turnuvada dostluk, kardeşlik kazansın. Turnuvaya katılan herkes bizim gönlümüzde yeri vardır. Hepiniz bizim için birer şampiyonsunuz. Sinop, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Erzincan ve Trabzon'dan turnuvaya değerli sporcularımız katıldı. Umarım bu iki gün çok güzel geçecektir. Çok güzel bir şekilde bu turnuvaya inşallah bitireceğiz" dedi.

Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ise yaptığı konuşmada, "Anlamlı bir projeyi hayata geçirdik. Yıl boyu süren bu proje kapsamında bir alt başlık olarak sporda dostluk kardeşlik barış temalarını kullanarak bir organizasyona hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.