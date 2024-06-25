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Afganistan, Erkekler Kriket Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

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Afganistan, Erkekler Kriket Dünya Kupası'nda Bangladeş'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Afganistan Milli Kriket Takımı Kaptanı Raşid Han tebrik edildi.

Afganistan, Erkekler Kriket Dünya Kupası'nda rakibi Bangladeş'i mağlup ederek yarı finale çıktı.

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Erkekler T20 Kriket Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Afganistan, Batı Hint Adaları'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında rakibi Bangladeş'i 8 puan farkla yendi.

Böylece Afganistan, ilki 2007'de düzenlenen T20 Kriket Dünya Kupası'nda ilk defa yarı finale yükseldi.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, elde edilen başarıdan dolayı Afganistan Milli Kriket Takımı Kaptanı Raşid Han'ı arayarak tebrik etti.

Öte yandan, başkent Kabil başta olmak üzere birçok şehirde kriket tutkunu binlerce Afgan, sevinç gösterileri düzenleyerek takımlarını destekledi.

Afganistan, 27 Haziran'da Karayipler'de bulunan Trinidad ve Tobago'da Güney Afrika ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak İngiltere-Hindistan karşılaşması ile finalistler belirlenecek.

29 Haziran'da Barbados'ta oynanacak final maçıyla da Erkekler T20 Kriket Dünya Kupası şampiyonu belli olacak.

Kaynak: AA / Spor

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