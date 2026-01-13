Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaller yarın oynanacak. Senegal-Mısır ve Nijerya-Fas karşılaşmaları futbolseverleri bir araya getirecek. Turnuvada Türk kulüplerinde yer alan 6 futbolcu da sahaya çıkacak.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları yarın oynanacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Senegal- Mısır ve Nijerya-Fas maçları yapılacak.

Senegal- Mısır maçı TSİ 20.00'de, Nijerya-Fas karşılaşması ise TSİ 23.00'te oynanacak.

Yarı finalde mücadele edecek Süper Lig oyuncuları

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın yarı finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen ( Nijerya ) ile Ismail Jakobs ( Senegal ), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi ( Nijerya ), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu ( Nijerya ), Samsunspor'dan Cherif Ndiaye ( Senegal ) yarı finalde takımlarının kadrosunda yer alacak.

Yarı finalistler

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Son finalist Nijerya bu kez yarım kalan işi tamamlayıp kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Turnuvanın en başarılı ülkesi olarak 7 şampiyonluk elde eden Mısır da yeni bir zafere ulaşmaya çalışacak.

Tarihte bir kez kıtanın en büyüğü olma sevincini yaşayan Senegal ise yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryesi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

Mesut Özil'den Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler: Bu takım...
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor