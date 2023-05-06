AFC Kablo Kanalları Uşakspor, Zonguldak Kömürspor'a konuk oluyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantileyen AFC Kablo Kanalları Uşakspor, Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu, takımının kalan maçlarını kazanarak sezonu galibiyetlerle bitirmek istediğini söyledi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantileyen AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın deplasmanda Zonguldak Kömürspor'un rakibi olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Biz kalan maçlarımızı kazanıp galibiyetlerle sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.- Uşak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor