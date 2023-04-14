AFC Kablo Kanalları Uşakspor, Pazarspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden AFC Kablo Kanalları Uşakspor, kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde ettikten sonra Pazarspor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasreti sonrası geçen hafta evinde en yakın rakibi Baynet İnşaat Balıkesirspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli galibiyet elde eden AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın Pazarspor deplasmanına çıkacak.

Pazar İlçe Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Düşme hattında kalan Balıkesirspor'un 5 puan önünde, 25 puanla 16'ncı basamakta bulunan Uşakspor'da sarı kart cezalıları Vedat ile Murad Han, maçta görev yapamayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğu deplasmanda kazanıp düşme hattından iyice uzaklaşmak istediklerini dile getirdi.