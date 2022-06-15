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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak.

Organizasyon, 16-18 Haziran'da Guimaraes kentinde düzenlenecek.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'e unvanını korumak için gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya şampiyonluğunu geçen sene ülkemize getirmiştik, şimdi ikincisini kazanmak istiyoruz. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmek istiyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışmalarımızı yaptık. Çok çalıştık, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

Milli sporcu Ayşe Begüm, geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla dünya şampiyonu olmuştu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Ayşe Begüm Portekiz Spor Haberler

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