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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar elemelerinde finale çıktı.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar elemelerinde finale çıktı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde Ayşe Begüm Onbaşı finale yükseldi.

Organizasyon, 18 Haziran'da sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Ayşe Begüm Portekiz Spor Haberler

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