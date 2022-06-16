Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar elemelerinde finale çıktı. Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar elemelerinde finale çıktı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde Ayşe Begüm Onbaşı finale yükseldi. Organizasyon, 18 Haziran'da sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Dünya Şampiyonası Ayşe Begüm Portekiz Spor Haberler

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