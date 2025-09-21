Haberler

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar belli oldu. Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 ile geçerken, diğer maçlarda dikkat çekici sonuçlar alındı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto-Rize Belediyespor: 44-30

Güneysuspor-Mihalıççık Belediyespor: 34-29

Köyceğiz Belediyespor-Giresunspor: 22-34

Beşiktaş- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 44-22

Ankara Hentbol-Beykoz Belediyespor: 30-44

Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor: 35-32

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
