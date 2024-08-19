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ADÜ Yüzme Havuzu Yeniden Faaliyete Geçti

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmaları yapılarak 20 Temmuz 2024 tarihinde yeniden faaliyete geçen ADÜ içerisinde bulunan Yüzme Havuzu, sporseverler için yüzme öğrenme ve spor yapma imkanı sunan önemli bir merkez haline geldi. Yenilenen yüzme havuzunun açılışıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Engelsiz Spor Okulları' projeleri kapsamında yüzme eğitimleri de başlamış oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmaları yapılarak 20 Temmuz 2024 tarihinde yeniden faaliyete geçen ADÜ içerisinde bulunan Yüzme Havuzu, sporseverler için yüzme öğrenme ve spor yapma imkanı sunan önemli bir merkez haline geldi.

Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açan havuz, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yenilenen yüzme havuzunun açılışıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Engelsiz Spor Okulları' projeleri kapsamında yüzme eğitimleri de başlamış oldu.

Eğitimlerin başladığı günden itibaren yaklaşık 500 öğrenci, yüzme becerilerini geliştirmek ve sporla buluşmak için havuza kayıt yaptırdı. Eğitimler, profesyonel eğitmenler tarafından haftanın iki günü birer saatlik seanslarla gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler, gençlere hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak yüzme becerilerinin en iyi şekilde gelişmesini sağlıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yenilenen yüzme havuzunun sporseverler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Havuzun açılmasıyla birlikte sağladığımız yüzme eğitimleri sayesinde gençlerimizin yüzme sporu ile tanışmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, Bakanlığımızın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Engelsiz Spor Okulları' projelerinin hem gençlerimiz hem de özel bireylerimiz için büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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