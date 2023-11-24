ADÜ Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri Bakım ve Onarım Protokolü İmzalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) içerisinde yer alan Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri'nin bakım, onarım çalışması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ADÜ arasında protokol imzalandı. Tesislerin yenilenmesi ve spor alanlarının modern hale getirilmesi hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) içerisinde yer alan Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri'nin bakım, onarım çalışması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ADÜ arasında protokol imzalandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde yer alan Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri'nin bakım ve onarım çalışmasının yapılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. Tesislerin yenilenmesi için Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında protokol töreni düzenlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ADÜ arasında imzalanan protokol ile birlikte bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra spor alanları da modern hale getirilecek.

Gençlerin daha iyi spor imkanlarına erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak hedefiyle yapılan protokolün ardından hayata geçirilecek olan projeyle Aydın'ın genç nüfusunu ve spor severlerini, daha modern spor tesisleriyle buluşturulması hedefleniyor. - AYDIN