ADÜ 'Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

AYDIN (İHA) - 2022 Türkiye Üniversiteler Satranç Şampiyonası, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen teknik toplantıyla başladı.

ADÜ ev sahipliğinde 7-11 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen şampiyona, genel ve kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek. Şampiyonada genel kategoride 48 takım, 246 sporcu, kadın kategorisinde ise 22 takım ve 65 sporcu mücadele edecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Tüm sporculara ve teknik heyete başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor