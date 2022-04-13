ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı - Haberler

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ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Basketbol Takımı, Kastamonu'da düzenlenen ÜNİLİG maçlarında ikinci olarak Süperlig elemelerine katılmaya hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Basketbol Takımı, Kastamonu'da düzenlenen ÜNİLİG maçlarında ikinci olarak Süperlig elemelerine katılmaya hak kazandı.

ÜNİLİG maçlarında 1. Ligde mücadele eden ve ikinci olan Kadın Basketbol Takımını başarısından dolayı tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz, sporun farklı dallarında Üniversitemizi başarı ile temsil ediyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 'Şampiyonların Okulu' olarak biliniyor. Süperlig elemelerine katılmaya hak kazanan öğrencilerim ile gurur duyuyorum; bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve değerli hocamız Doç. Dr. Çağatay Dereceli'yi tebrik ederim" dedi. - AYDIN

ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı

ADÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig elemelerine katılmaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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